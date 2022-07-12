Екатеринбург, 12 июля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге загорелся склад с автомобильной техникой. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области На месте пожара на складе в Екатеринбурге

Информация о пожаре на ул. Комсомольская поступила пожарным в 23:08 по местному времени 11 июля. Подразделения прибыли на место уже через четыре минуты. Пожарным удалось эвакуировать из горящего ангара три баллона с пропаном.

Площадь очага достигла 750 кв. метров. В 01:30 уже 12 июля пожар был локализован.