Петропавловск-Камчатский, , 05:14 — REGNUM На Камчатке группа туристов получила тепловой удар и попала в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Солнечный удар Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов, А. Котеночкин. 1969. СССР

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Не зарегистрированная группа туристов из 28 человек на вахтовке прибыла к подножию горы «Верблюд». На высоте 800 метров некоторые из них почувствовали недомогание. Восемь взрослых и один ребёнок были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Несовершеннолетнего туриста отправили в детскую краевую больницу, остальные от госпитализации отказались.

Прокуратура края проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 11 июля со скалы в районе бухты Средней Лагерной упал мотоциклист.