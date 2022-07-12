Хабаровск, , 05:07 — REGNUM В Хабаровском крае оформлен первый ипотечный кредит по сниженной ставке в рамках программы поддержки IT-отрасли. Сумма займа — 16,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что с середины мая было ещё 14 заявок от жителей края. Программа льготной ипотеки действует до 2024 года включительно. Участвовать в ней могут специалисты IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ.

Требования к доходу снижены со 150 до 100 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ). Максимальный размер ипотечного кредита — 9 млн рублей.

На заём под 5% годовых могут рассчитывать граждане в возрасте от 22 до 45 лет.

Первоначальный взнос по ипотеке — не менее 15% стоимости жилья, срок — до 30 лет.

В Хабаровском крае зарегистрировано более 960 IT-компаний, из них государственную аккредитацию в Минцифре РФ получили уже более 100.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с 2020 года было выдано почти 74 тыс. ипотечных кредитов.