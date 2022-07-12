Якутск, , 05:00 — REGNUM Из-за обильных осадков перестала функционировать автодорога в село Харбалах Таттинского района Якутии. Проезд по ней запрещён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в управлении автомобильных дорог республики.

Размытая дождями дорога Pesotsky

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Дорогу размыло на участке протяжённостью порядка 3 км. На ней будут идти восстановительные работы.

«АО «Таттаавтодор» надлежит установить запрещающие дорожные знаки, организовать круглосуточное дежурство и обеспечить технико-эксплуатационное состояние автомобильной дороги», — пояснили в управтодоре.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей подтоплены дома в сёлах Суордах и Томтора в Верхоянском районе республики, вода заходит также в населённые пункты Бетенкес и Токума. Эвакуируются жители села Себян-Кюель в Кобяйском районе.