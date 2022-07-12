Междуреченск, Кемеровская область, , 04:58 — REGNUM Рабочий шахты «Распадская-Коксовая», где произошло обрушение породы, был найден живым спустя шесть суток. Об этом 12 июля сообщил глава кузбасского города Междуреченск Владимир Чернов в своём телеграм-канале.

Шахта hangela

Обрушение на шахте произошло 5 июля, шахтёр был найден горноспасателями только 11 июля. Всё это время он ждал помощи и не терял надежды выбраться из шахты.

«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская — Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам», — написал мэр Междуреченска.

Чернов назвал шахтёра настоящим героем.

«Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики!» — не скрыл восхищения глава города.

Напомним, обрушение породы на шахте «Распадская-Коксовая» произошло из-за сейсмособытия магнитудой 3,9. В момент обрушения под землёй находилось 190 человек, из них 188 горняков было поднято на поверхность, тело одного из оставшихся нашли 6 июля.

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