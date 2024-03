Южно-Сахалинск, 12 июля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Индийская государственная компания ONGC Videsh Ltd (OVL) намерена направить дополнительную рабочую силу в проект «Сахалин-1» после выхода из него ExxonMobil, написала газета The Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Читайте также: Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» из-за санкций сократилась в 22 раза

В проекте «Сахалин-1» «Роснефть» и OVL имеют по 20% акций, ExxonMobil и SODECO — по 30%.

Компания OVL готова направить свой персонал на Сахалин для увеличения объёмов добычи нефти, которые существенно сократились в последнее время.

Источники издания заверили, что индийская компания никогда не собиралась выходить из проекта и готова в нём оставаться, увеличив свою долю в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за действующих ограничений добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза. Об этом в ходе совещания по вопросам нефтегазовой отрасли в Южно-Сахалинске 7 июля заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.