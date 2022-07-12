Владивосток, 12 июля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Рыбодобывающие компании Приморья добывают до 90 тонн иваси в сутки — богатая Омега-3 рыба является хорошей альтернативой ушедшей из районов промысла сайры, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Основной промысел иваси ведется в Беринговом море. На начало июля добыто около 4 тыс. тонн сардины.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли Приморья работают в штатном режиме и продолжают добычу, доставку, переработку и реализацию рыбы и морепродуктов. Всего с начала года добыто более 460 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 9% больше уровня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбодобывающие предприятия Ленинградской области в 2022 году добыли 1071 тонну ладожской корюшки, что на 10,6% больше, чем в 2021 году.