Москва, , 04:39 — REGNUM Оперативные планы минобороны Украины были разработаны иностранными советниками, информация о которых есть у российских и украинских хакеров. Об этом 12 июля сообщил участник хакерской группы RaHDit («Злые русские хакеры») РИА Новости.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник агентства на условиях полной анонимности уточнил, что группа «Берегини» вскрыла факты разработки оперативно-тактических планов, системы обучения и системы боевой подготовки на Украине иностранными советниками.

В Киев, по словам хакера, приезжали инструкторы для подготовки украинских сил не только из США, но практически из всех стран НАТО. Всем иностранным советникам выписывались благодарности и грамоты и вся информация об этих людях есть у хакеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры группы RaHDit рассказали о сотрудничестве разведки Украины с криминальными группировками и контрабандистами для перепродажи вооружения, полученного от западных стран.

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