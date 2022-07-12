Москва, 12 июля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Оперативные планы минобороны Украины были разработаны иностранными советниками, информация о которых есть у российских и украинских хакеров. Об этом 12 июля сообщил участник хакерской группы RaHDit («Злые русские хакеры») РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Собеседник агентства на условиях полной анонимности уточнил, что группа «Берегини» вскрыла факты разработки оперативно-тактических планов, системы обучения и системы боевой подготовки на Украине иностранными советниками.

В Киев, по словам хакера, приезжали инструкторы для подготовки украинских сил не только из США, но практически из всех стран НАТО. Всем иностранным советникам выписывались благодарности и грамоты, и вся информация об этих людях есть у хакеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры группы RaHDit рассказали о сотрудничестве разведки Украины с криминальными группировками и контрабандистами для перепродажи вооружения, полученного от западных стран.