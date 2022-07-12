Междуреченск, Кемеровская область, 12 июля, 2022, 04:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области горняк шахты «Распадская-Коксовая», которого считали погибшим, найден живым. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

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«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская — Коксовая». Горняк травмирован, но жив», — написал Чернов в своём телеграм-канале. — Обрушение произошло 5 июля. Всё это время он ждал помощи, не сдавался. Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтёры, крепкие мужики».

Чернов уточнил, что горняка доставили на поверхность и передали врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» было найдено тело одного из двух горняков, которые не вышли на связь после обрушения породы. Позже стало известно о гибели горноспасателя. Всё это время продолжались поиски второго пропавшего шахтёра.