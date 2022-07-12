Москва, , 04:27 — REGNUM «Глобальная битва нарративов» по Украине, о которой ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, провалена Евросоюзом. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политик и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению сенатора, одной из причин проигрыша является то, что Запад не может возложить ответственность на Россию на то, что происходит на Украине, поскольку действия НАТО перед специальной военной операцией известны всему миру.

«В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России», — полагает парламентарий.

Кроме того, по словам Пушкова, антироссийские санкции нанесли удар по всей мировой экономике, что еще побольше подтолкнуло страны, которые не входят в Запад, критиковать в кризисе прежде всего инициаторов рестрикций.

Он также указал на трудно понимаемое незападными странами «иррациональное, а потому неубедительное» поведение Запада, которое заключается в политической одержимости Украиной, и которое вызвало энергетический кризис, резкий рост инфляции и увеличение социального недовольства.

Еще одной причиной провала ЕС Пушков назвал нежелание незападных стран вступать в конфликт с Россией, которая имеет влияние на мировую энергетику и экономику. Такое положение вещей, как полагает парламентарий, помешало созданию глобальной антироссийской коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Алексей Пушков написал о том, что лидеры стран Запада, скорее всего, не совсем трезво оценивают свои силы и способность «нести бремя» принятых санкций против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Киева