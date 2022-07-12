12 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 07:09 — REGNUM Глава Рослесхоза Иван Советников попросил саратовского губернатора Романа Бусаргина уволить министра природных ресурсов и экологии региона Константина Доронина, потому как «подобный подход к работе неприемлем». Причиной «неуда» для министра, занимающего свой пост почти три года, стала низкая эффективность лесопользования. За время работы Доронина регион попал в число аутсайдеров в соответствующем рейтинге. О письме в адрес губернатора официально сообщила пресс-служба Рослесхоза на своём сайте. По имеющимся данным, губернатор пока решение не принял и «лесной министр» у региона всё тот же — Доронин. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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О претензиях к министру

8 июля 2022 года на официальном сайте Рослесхоза появилось сообщение, что глава ведомства настаивает на увольнении главы минприроды Саратовской области. В качестве причины указывались низкие результаты работы. Просьбу освободить Доронина от должности направили губернатору. Уточнялось, что три года подряд (а именно столько на посту министра работает Доронин) регион — аутсайдер рейтинга эффективности лесопользования: 77-е место в 2019 году, 82-е в 2020 году и 80-е — в 2021 году.

Советников заявил, что «подобный подход к работе неприемлем». Далее приводится конкретика, исходя из которой в Саратовской области из-за отсутствия должного ухода погибло 56,4% молодого леса. И это на фоне растущих цен на стройматериалы!

Более того, Рослесхоз фиксировал рост показателя незаконных рубок. До 90% в 2021 году выросла доля тех рубок, по которым нарушителей так и не установили.

Рассмотрим подробнее рейтинги, на которые ссылаются в сообщении. Их четыре — лесные пожары, незаконные рубки, искусственное лесовосстановление и эффективность лесного хозяйства.

Первый подготовлен на основе абсолютных данных о фактической площади, пройденной пожарами на территории лесного фонда каждого региона на 30 июня 2021 года. В этом рейтинге Саратовская область на 34-м месте (748 га). По эффективности и оперативности тушения в 2021 году регион показал относительную оперативность — пожары потушены в первые сутки. По незаконным рубкам ситуация обстоит так: 75-е место и 286,1 куб. метра. Рейтинг готовился на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Пресс-служба губернатора Саратовской области Лесной пожар в Саратовской области Пресс-служба Главного управления МЧС России по Саратовской области

В следующем рейтинге уточняется, что в регионе «искусственное лесовосстановление не проводилось», а по эффективности лесного хозяйства Саратовская область на 80-м месте и уровень оценивается как низкий. Как мы видим, основания для претензий у главы Рослесхоза всё-таки есть.

О министре

Константин Доронин — уроженец села в Саратовской области, имеет два высших образования (лесное хозяйство и юриспруденция). У него также есть учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук. В лесной отрасли Доронин работает свыше 30 лет. Свой трудовой путь начинал лесничим. В разные годы был директором Саратовского мехлесхоза, главным лесничим Саратовского управления лесами, замглавы комитета природных ресурсов области, руководителем лесной службы, агентства лесного хозяйства и замминистра. В 2009—2011 годах руководил филиалом ОАО «Гидроресурсы». В 2015—2017 годах занимал пост министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в Архангельской области. Позднее вернулся в Саратов. Министром был назначен 21 марта 2019 года.

В ЕГРЮЛ главой министерства Доронин числится с 29 марта. Ведомству на сегодня подконтрольны 18 действующих лесхозов, лесопитомников и лесосеменных станций.

Константин Доронин Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Доронин в ЕГРЮЛ также числится экс-руководителем ныне ликвидированного «Саратовлесхоза», работавшего в 2004—2007 годах. Отметился нынешний министр ранее и в бизнесе. Ему принадлежали доли в двух ныне ликвидированных ООО из сферы производства дноуглубительных и берегоукрепительных работ — «Гидроресурсы» и «Саратовлеспроект». Первая компания работала с июня 2010 года по сентябрь 2014 года, вторая — с января 2011 года по сентябрь 2014 года. Директором первой была Елена Зотова, второй — Алексей Козлов.

На сегодня в ЕГРЮЛ за министром активов не числится.

Решение по письму Советникова должно быть принято к концу недели, так как по закону подобные представления (об освобождении от занимаемой должности) рассматриваются в течение десяти дней.