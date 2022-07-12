Варшава, , 12:44 — REGNUM 27-летний гражданин Грузии был арестован польскими правоохранительными органами на границе с Литвой, сообщает 11 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Мигранты Ggia

Пресс-секретарь польской региональной пограничной службы сказала, что пограничники остановили автомобиль Volkswagen с польскими регистрационными номерами, за рулём которого находился гражданин Грузии. В автомобиле были обнаружены находились 15 иракцев. Выяснилось, что они пересекали польско-литовскую границу незаконно, необходимых докуметов у них не было.

Все иностранцы были задержаны, а затем переданы литовской стороне. Что же касается гражданина Грузии, то он по решению суда арестован на три месяца и против него возбуждено дело за организацию незаконной иммиграции.