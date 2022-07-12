Люберцы, Московская область, , 03:49 — REGNUM Два пешехода, сбитых легковым автомобилем на переходе в городе Люберцы Московской области, скончались в больнице, куда были доставлены после происшествия. Об этом сообщает в своем телеграм-канале региональная прокуратура.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Еще одна пациента, которая также пострадала в рамках указанного инцидента, находится на амбулаторном лечении. Речь идет о несовершеннолетней девочке. В ДТП участвовал, автомобиль, взятый в аренду (каршеринг).

Водитель транспортного средства выехал на полосу встречного движения на красный свет и сбил пешеходов, переходивших переход на зеленый сигнал светофора, а после врезался в припаркованное у автобусной остановки такси. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в центре Москвы легковушка врезалась в патрульные автомобили ГИБДД. Двое сотрудников дорожной инспекции получили травмы.

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