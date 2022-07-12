Москва, 12 июля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял к производству крупный финансовый иск «Роснефти» к «Транснефти» и назначил дату первого заседания на 23 сентября 2022 года. В деле, кроме рублей, фигурирует и иностранная валюта, а в целом сумма претензий по текущему курсу составляет около 12 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Дружба»

Ранее иск был оставлен без движения, но от истца поступили документы, и основания для оставления искового заявления без движения отпали. Дело принято судьей Хаустовой.

Напомним, спор касается ЧП с нефтепроводом «Дружба», которое произошло ещё в 2019 году. Из-за действий злоумышленников на терминале в Самарской области произошло загрязнение продукции. Тогда же, в 2019 году, «Транснефтью» был утверждён максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти. Желающие получить компенсации их получили, предоставив подтверждающие документы. По данным «Транснефти», представители «Роснефти» такие документы не предоставили.

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