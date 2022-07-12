Москва, 12 июля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от иностранной компании «Томмеле Трейдинг Лимитед» поступил крупный финансовый иск, ответчиком по которому выступает физлицо, чьи данные совпадают с данными директора одного из российских предприятий. Претензии пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Суд

Исковое заявление адресовано С. А. Романову. В базе оно фигурирует с 29 июня 2022 года. Сумма исковых требований — 2 783 847 156,35 рубля. Третьими лицами в споре участвуют конкурсный управляющий ОАО «Златоустовский металлургический завод» Алексей Лариков и сам завод из Челябинской области.

Детали спора пока не сообщались. Между тем в банкротном деле завода фигурировал некий Сергей Романов — директор компании «Металлург-Траст», которая якобы поставила предприятию металлопрокат, получив за это 2,78 млрд рублей, выданных в виде кредита банком «Петрокоммерц». Сделки вызвали сомнения у суда.

Дело может быть связано с историей экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского.

Читайте также: Экс-депутат Госдумы задолжал 4 млрд рублей и попал под банкротство