Лондон, , 03:15 — REGNUM Британский министр транспорта Грант Шаппс считает, что расходы Великобритании на оборону должны быть увеличены до 3%. Об этом он пишет в статье для газеты The Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник, который вступил в гонку за пост премьер-министра королевства, пообещал, что исполнит указанное условие, если станет главой правительства.

Шаппс напомнил, что в настоящий момент указанная статься затрат в королевстве составляет 2% — в соответствии с рекомендацией НАТО о минимальном размере военного бюджета членов Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который после объявил о решении уйти в отставку, заявил, что странам НАТО следует увеличить расходы на оборону на фоне ситуации вокруг Украины.

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