Лондон, 12 июля, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Британский министр транспорта Грант Шаппс считает, что расходы Великобритании на оборону должны быть увеличены до 3%. Об этом он пишет в статье для газеты The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Чиновник, который вступил в гонку за пост премьер-министра королевства, пообещал, что исполнит указанное условие, если станет главой правительства.

Шаппс напомнил, что в настоящий момент указанная статья затрат в королевстве составляет 2% в соответствии с рекомендацией НАТО о минимальном размере военного бюджета членов Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который после объявил о решении уйти в отставку, заявил, что странам НАТО следует увеличить расходы на оборону на фоне ситуации вокруг Украины.

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