Порт-о-Пренс, , 02:55 — REGNUM Свыше 50 человек погибли в результате вооруженных столкновений между членами бандитских группировок в гаитянской столице Порт-о-Пренсе, 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на городского главу Сите-Солей Жоэля Януса.

Банда Цитата из к/ф «Город бога». Реж. Фернанду Мейрелиш. 2002. Бразилия — Франция

Еще около 100 человек пострадали. При этом 50 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сотни горожан оказались заблокированы в своих домах. Предположительно сторонами противостояния являются банды G9 и GPEP.

Кроме того, гаитянская газета Le Nouvelliste передала о том, банды также заблокировали доступ к топливному терминалу Варре.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля исполнился год с момента убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Главу государства застрелили в его частной резиденции.

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