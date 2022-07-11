Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Обстрел города Новая Каховка в Херсонской области был осуществлён вооружёнными силами Украины (ВСУ) намеренно с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое заявление сделал глава администрации города Владимир Леонтьев 12 июля в беседе с РИА Новости.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Леонтьев уточнил, что супервысокоточные американские ракеты HIMARS были сознательно запущены украинскими военнослужащими в центр мирного города Новая Каховка.

В результате удара украинских боевиков в городе взорвались склады с селитрой, есть десятки раненых, которые продолжают поступать в больницы. Кроме того, Леонтьев рассказал, что погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гуманитарной помощи.

По словам главы администрации Новой Каховки, в результате удара без крова остались сотни человек, повреждены жилые дома и больница.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские военные ударили РСЗО HIMARS, предоставленными Киеву Соединёнными Штатами, по городу Новая Каховка. В результате удара пострадали десятки людей, есть погибшие. Дамба на Каховской ГЭС в результате атаки повреждена не была.