Минск, 12 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 в Белоруссии прошли 6 млн 376 тыс. человек, или 68,2% населения республики. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии.

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Ещё 90 тысяч человек пока что получили только первую дозу прививки. Общее число получивших как минимум одну дозу составляет 6 млн 466 тыс. человек, или 69,2% населения.

Среди подростков (вакцинируют сейчас от 12 лет) первую дозу получили 147,8 тыс. человек, из них 142 тыс. завершили полный курс вакцинации от коронавируса.