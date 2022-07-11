Могадишо, 12 июля, 2022, 01:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек были убиты в результате перестрелки, устроенной бойцами охраны аэропорта сомалийского города Босасо и сотрудниками подразделения сил специального назначения. Об этом сообщает портал Somali Guardian.

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Причиной столкновения стал самолет, доставивший в населенный пункт гуманитарную помощь. Спецназовцы потребовали пустить их к борту, но охрана оказала сопротивление.

В самолете также находилась вице-спикер федерального парламента Сомали Садия Саматар. Воздушное судно не удалось разгрузить, и оно вернулось в пункт отбытия — сомалийскую столицу Могадишо.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня губернатор региона Хиран в Сомали Али Джейте Осман объявил, что двое военнослужащих сомалийской армии погибли в результате подрыва мины. Кроме того, ранения получили двое журналистов.