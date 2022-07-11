Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Десятки людей пострадали, многие остались без жилья из-за удара вооружённых сил Украины по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом 12 июля сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.

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Леонтьев сравнил атаку украинских боевиков на Новую Каховку с атомной бомбардировкой США Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. По центру города в Херсонской области киевские боевики ударили высокоточным оружием, которое было поставлено украинским властям Соединёнными Штатами.

Речь идёт об американской реактивной системе залпового огня HIMARS.

«На самом деле есть жертвы уже среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Раненых — многие десятки людей. Мы испытываем шок от этой бомбардировки», — отметил Леонтьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дамба Каховской ГЭС в Херсонской области не была повреждена в результате атаки киевских боевиков.