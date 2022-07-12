Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Американский президент Джо Байден передал на ратификацию в сенат Конгресса США протоколы о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщили в пресс-службе Белого дома.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Указанные документы касаются внесения изменений в договор НАТО от 1949 года. В американской администрации отметили, что полная ратификация протоколов позволит Стокгольму и Хельсинки стать законными членами этого военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля вице-премьер Польши и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО превращает Балтийское море во внутреннее море Североатлантического альянса.

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