Вашингтон, 12 июля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден передал на ратификацию в Сенат Конгресса США протоколы о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Указанные документы касаются внесения изменений в договор НАТО от 1949 года. В американской администрации отметили, что полная ратификация протоколов позволит Стокгольму и Хельсинки стать законными членами этого военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля вице-премьер Польши и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО превращает Балтийское море во внутреннее море Североатлантического альянса.