Баку, 12 июля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на одной из оживлённых улиц в центре столицы Азербайджана городе Баку. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба азербайджанского МЧС.

Niklas Freidwall Взрыв

Уточняется, что информация о взрыве поступила на горячую линию МЧС. Взрыв прогремел в люке в Сабаильском районе Баку. По предварительным данным, взрыв с последующим пожаром произошёл в одном из коммуникационных колодцев в подземной коммуникационной шахте.

Сотрудники полиции эвакуировали граждан, находившихся на улице в районе взрыва, в безопасное место. Район ЧП оцеплен, к тушению возгорания привлекались подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Горение успешно ликвидировано, пострадавших в результате происшествия нет.

Представитель МВД Азербайджана выступил с заявлением о том, что в настоящее время устанавливаются причины взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате взрыва частично обрушилось четырёхэтажное здание в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Здание было расположено на территории промзоны.