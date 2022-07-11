Нью-Йорк, США, 12 июля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Департамент по чрезвычайным ситуациям американского города Нью-Йорка опубликовал 11 июля на своем сайте инструкцию того, как жителям мегаполиса вести себя в случае ядерного удара.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Кроме того, на видеохостинге Youtube был размещен видеоролик с соответствующими правилами поведения. Такой шаг объясняется тем, что в мире «продолжает развиваться ландшафт угроз».

В случае поступления сигнала о ядерном ударе жителям города рекомендовано добираться до помещений, в которых следует не подходить к окнам. После этого им советуют закрывать все двери и окна, а затем по возможности укрываться в подвале, откуда можно будет следить за сообщениями СМИ или предупреждениями властей.

А тех, кто в момент взрыва окажется на улице, просят снимать верхнюю одежду и упаковывать ее, чтобы избежать контакта тела с радиоактивной пылью или пеплом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля информационное агентство Bloomberg распространило информацию о том, что ученые из Университета штата Луизиана (США) провели ряд компьютерных симуляций, чтобы исследовать влияние ядерных конфликтов на мировой океан.