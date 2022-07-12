Новая Каховка, 12 июля 2022, 00:48 — REGNUM Дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, по предварительным данным, не получила повреждений в результате удара украинских вооружённых сил (ВСУ) по Новой Каховке. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина
Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина
Липунов Дмитрий

Как уточнил источник в администрации Херсонской области, в результате удара могут быть задеты отдельные строения ГЭС.

«Дамба, по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская армия нанесла удар по Новой Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Данные о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

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