Новая Каховка, , 00:48 — REGNUM Дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, по предварительным данным, не получила повреждений в результате удара украинских вооружённых сил (ВСУ) по Новой Каховке. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина Липунов Дмитрий

Как уточнил источник в администрации Херсонской области, в результате удара могут быть задеты отдельные строения ГЭС.

«Дамба, по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская армия нанесла удар по Новой Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Данные о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

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