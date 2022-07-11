Новая Каховка, Украина, 12 июля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, по предварительным данным, не получила повреждений в результате удара украинских вооружённых сил (ВСУ) по Новой Каховке. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

Как уточнил источник в администрации Херсонской области, в результате удара могут быть задеты отдельные строения ГЭС.

«Дамба, по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская армия нанесла удар по Новой Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Данные о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.