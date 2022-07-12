Новая Каховка, , 00:33 — REGNUM Удар по Новой Каховке, нанесённый Вооруженными силами Украины (ВСУ), был совершен из РСЗО HIMARS. Об этом 11 июля сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», — так написала Губарева.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил журналистам, в Новой Каховке взорвались склады с удобрениями, есть пострадавшие. Повреждения получили рынок, больница и жилые дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении покушения на главу областной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

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