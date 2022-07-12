Вена, , 00:25 — REGNUM Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственных запасов в связи с дефицитом указного вида топлива, сообщила в своем микроблоге австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, из резервов будут задействованы 45 тысяч тонн нефтяных полуфабрикатов. По словам чиновника, снабжение в стране сохраняется на стабильном уровне.

Она также утверждает, что безопасность снабжения населения является абсолютным приоритетом для государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля ряд французских СМИ распространил информацию о том, что во Франции энергоемкие компании переходят на использование мазута вместо газа.

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