Минск, 12 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Белоруссии заблокировали доступ к сайту исторического журнала ARCHE. Об этом сообщил его главный редактор Валерий Булгаков в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Arche.by присоединился к немаленькой уже компании заблокированных Министерством информации сайтов. Петля сжимается», — написал Булгаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году журнал ARCHE запретили продавать через киоски «Белсоюзпечати». В 2021-м «Белпочта» отказалась распространять его, а также журнал «Наша история». Оба издания специализировались на изложении антирусской версии истории Белоруссии.