Париж, 11 июля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции на заседании 11 июля не поддержало предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру Элизабет Борн. В ходе голосования инициативу поддержали лишь 146 членов нижней палаты парламента при необходимом абсолютном большинстве в 289 голосов.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

С предложением о вотуме недоверия главе правительства Франции выступила 6 июля коалиция левых сил и «зелёных» «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes).

Инициатива заведомо не имела перспектив, поскольку не получила поддержки других оппозиционных сил — правоцентристских «Республиканцев» и крайне правого «Национального объединения». В связи с этим многие французские СМИ назвали предложение о вотуме PR-акцией левых сил.