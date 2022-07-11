Токио, , 23:58 — REGNUM Студия Vaka Game Magazine назвала дату релиза игры Noel the Mortal Fate на консоли Xbox One. Об этом 11 июля сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра появится в магазине Microsoft Store 26 июля 2022 года, она будет содержать тот же контент, который присутствует в ранее выпущенных версиях для PlayStation 4 и Nintendo Switch. Таким образом, в вариант Noel the Mortal Fate для Xbox One будут включены обновлённые версии сезонов с #01 по #07 (в том числе дополненный сюжет и обновлённые диалоги), а также все новые истории сезона #3.5.

Напомним, Noel the Mortal Fate вышла на ПК в сервисе Steam 14 мая 2018 года. Она представляет собой приключенческую игру, которую Vaka Game Magazine начала распространять по бесплатной модели в 2016 году. Впоследствии на основе этой игры были выпущены комиксы и романы.

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