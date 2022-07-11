Ижевск, 11 июля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. По факту обнаружения тел двух женщин в Удмуртии начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным проверки, 9 июля в квартире по улице 9-е января были обнаружены тела 69-летней женщины и ее 90-летней матери. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительным оценкам, смерть наступила в период от одной до двух недель назад. В настоящее время устанавливается причина смерти женщин.

Уточняется, что женщины проживали вдвоем, мать была инвалидом и дочь за ней ухаживала.

В рамках проверки был проведен осмотр места происшествия, опрашиваются соседи погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняются все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая тела двух женщин были обнаружены в одном из домов в Рыбинске. На телах 46-летней и 24-летней женщин внешних признаков насильственной смерти также не обнаружено.

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