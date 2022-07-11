Бишкек, 11 июля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. За первый квартал 2022 года жители Киргизии получили в микрокредитных организациях займы на сумму свыше 8 млрд 838 млн сомов (6 млрд 838 млн рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

401(K) 2012 Кредиты

Это на 3,4% или на 291 млн сомов (225 млн рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Количество получателей микрокредитов сократилось на 9,8%, или на 16,5 тысячи, — до 151,9 тысячи человек.

В статистическом ведомстве отмечают, что больше всего микрозаймов киргизстанцы брали на потребительские нужды — 38,9% от общей суммы и на развитие сельхоздеятельности — 31,2%.

Затем следуют микрокредиты, вложенные в сферу торговли и общественного питания — 12,5% и на строительство — 6,1%.

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