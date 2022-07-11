Ижевск, , 23:44 — REGNUM В Удмуртии завершился период приема документов от кандидатов, которые планируют принять участие в выборах главы республики, сообщает удмуртский ЦИК. До конца июля Центризбирком региона примет решение о регистрации кандидатов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В период до 9 июля пакеты документов для регистрации кандидатами на выборах главы региона передали в ЦИК представители восьми партий.

Так, «Единую Россию» представит действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, от КПРФ выдвинут глава фракции в гордуме Ижевска, директор ООО «Бастион» Александр Сыров, ЛДПР выдвинула главу фракции в Госсовете республики и регионального отделения партия Тимура Ягафарова.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвигает депутата Госдумы Вадима Белоусова. «Партия возрождения России» — политтехнолога, директора некоммерческой ассоциации «Институт развития демократии» Сергея Антонова, партия «Зеленая альтернатива» — члена Общественной палаты Удмуртии Георгия Лещева, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — пенсионера Владимира Сегала, «Коммунисты России» — предпринимателя, первого секретаря комитета регионального отделения Юрия Мишкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в досрочных выборах главы Удмуртии, которые прошли в сентябре 2017 года принимали участие пять кандидатов. Бречалов от «Единой России», который на тот момент являлся врио главы республики набрал 78,16% голосов, депутат Госсовета Удмуртии Владимир Бодров от КПРФ — 8,73%, руководитель и главный редактор МАУ «Агентство «Столица Ижевск» Андрей Иванов от КПСС (сейчас Российская партия свободы и справедливости) — 2,5%, глава регионального отделения «Справедливой России», депутат Госсовета Фарид Юнусов – 4,82%, Тимур Ягафаров – 3,17%