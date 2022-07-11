Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Вероятно, студия Rockstar отложила выпуск версии игры Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения. Об этом 12 июля сообщает портал Wccftech.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

Инсайдер, известный в Сети под ником Tez2, ответил на вопрос пользователя портала GTAForums, который попросил подтвердить информацию о том, что Rockstar «заморозила» проекты улучшенных версий Red Dead Redemption 2. «Да. Я слышал об этом давным-давно. А также об их планах по созданию расширенного редактора Rockstar. К настоящему времени все отменено/остановлено», — написал Tez2.

Отметим, ранее Tez2 сообщил, что компания отказалась от реализации проектов ремастеров (старые игры с улучшенной) Grand Theft Auto IV и оригинальной Red Dead Redemption. Журналисты и эксперты предположили, что Rockstar приняла это решение после резко негативной реакции фанатов на набор ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Читайте ранее в этом сюжете: Rockstar отказалась от выпуска переизданий Red Dead Redemption и GTA IV?