Барселона, Испания, , 23:33 — REGNUM 39-летний фланговый атакующий защитник сборной Бразилии Даниэл Алвеш высказался о прекращении сотрудничества с каталонской «Барселоной».

Дани Алвес Sport-xl.org

«Я не грущу из-за ухода. Я рад, что мне удалось вернуться в «Барселону», я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход», — цитирует Данила Алвеша издание The Guardian.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Даниэл Алвеш принял участие в четырнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Футболист покинул «сине-гранатовых» 1 июля 2022 года на правах свободного агента, так как истек срок соглашения Даниэла Алвеша с «Барселоной».