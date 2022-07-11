Барселона, Испания, 11 июля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. 39-летний фланговый атакующий защитник сборной Бразилии Даниэл Алвеш высказался о прекращении сотрудничества с каталонской «Барселоной».

Sport-xl.org Дани Алвес

«Я не грущу из-за ухода. Я рад, что мне удалось вернуться в «Барселону», я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход», — цитирует Даниэла Алвеша издание The Guardian.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Даниэл Алвеш принял участие в четырнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Футболист покинул «сине-гранатовых» 1 июля 2022 года на правах свободного агента, так как истек срок соглашения Даниэла Алвеша с «Барселоной».