Саранск, , 23:21 — REGNUM В Мордовии по факту гибели 15-летней девочки и шестилетнего мальчика на водоеме проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Водоем, в котором утонули дети в Мордовии пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии

По предварительным данным, 10 июля дети находились на водоеме вместе со взрослыми. В какой-то момент было обнаружено их отсутствие.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, дети утонули в водоеме на территории поселка Смольный в Ичалковском районе. Сообщение о том, что детей не могут найти, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу вечером 10 июля. Уже в ночь на 11 июля в 15 метрах от берега было найдено тело девочки, еще через восемь минут — мальчика. В МЧС подчеркнули, что причиной трагедии стало купание в необорудованном месте.

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