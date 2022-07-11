Йошкар-Ола, 11 июля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на республику в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в социальной сети.

пресс-служба администрации Йошкар-Олы Последствия непогоды в Йошкар-Оле

Работы проводят сотрудники МУП «Город». В частности, убираются поврежденные зеленые насаждения, подвижные конструкции. Поваленные деревья во дворах многоквартирных домов находятся в зоне ответственности управляющих компаний.

По словам метеоролога Александра Нечаева, для средней полосы характерны порывы ветра 5–10 м/с. Городская инфраструктура не рассчитана на ветровые нагрузки выше 20 м/с, это настоящее стихийное бедствие.

ИА REGNUM напоминает, 9 июля в Йошкар-Оле за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Во время грозы порывы ветра ломали ветки и стволы деревьев в разных районах города. Накануне проводилась откачка воды с улиц. «Мариэнерго» вводило режим повышенной готовности.