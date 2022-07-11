Лондон, 11 июля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» согласовало с 27-летним центральным защитником «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов условия личного контракта. Об этом 11 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить Аке в «Челси», если поступит предложение в размере 41 миллиона евро.

За «Манчестер Сити» Натан Аке выступает с 5 августа 2020 года после перехода из «Борнмута» за 45,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Натан Аке принял участие в четырнадцати турах Английской премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами.