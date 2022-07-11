Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Сервис Hulu продлил сериал «Убийства в одном здании» на третий сезон. Об этом 11 июля пишет Variety.

Кадр из трейлера Сериал «Убийства в одном здании»

«Убийства в одном здании» — настоящая жемчужина нашего списка. Его привлекательность для разных поколений, пересечение юмора и сердца, а также его поистине оригинальный подход являются отличительной чертой и свидетельством работы Дэна, Джона, Стива, Марти и Селены», — прокомментировал президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич. «Мы благодарны за то, что можем продолжать рассказывать историю Чарльза, Оливера и Мэйбл зрителям, которые постоянно показывают нам, что жаждут её продолжения», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что премьера двух эпизодов второго сезона состоялась 28 июня 2022 года. К своим ролям вернулись Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.