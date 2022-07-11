Йошкар-Ола, 11 июля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В воронке озера Морской Глаз в Марий Эл вновь практически не осталось воды. Фотографии печального явления опубликовал на своей странице в социальной сети Олег Патраков, альпинист-любитель из Йошкар-Олы.

Пресс-служба минприроды Марий Эл Обмелевший Морской Глаз

Он поговорил с местными жителями, которые отмечают значительное снижение числа туристов к некогда невероятно популярной природной достопримечательности. Многие приехавшие сожалеют, что не видели это озеро раньше, когда она было наполнено необычно голубой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, озеро Морской Глаз расположено около деревни Шарибоксад в Волжском районе республики. Это карстовый провал. Процесс обмеления озера местные жители начали замечать еще в 2013 году, озеро мелело, но спустя несколько месяцев уровень воды восстанавливался. В феврале 2022 года вода полностью ушла из озера, обнажив воронку на глубине около 30 метров.

В апреле текущего года местные жители заметили, что постепенно озеро вновь наполняется водой. Ранее на озере побывали представители молодежного экодвижения «Розовый одуванчик». Они заметили, что со склонов котловины озера на дно падают камни. «Есть надежда, что грунт берега, съехавший на дно озера, «закупорит» подземный сток, создав водонепроницаемый слой», — рассчитывали экологи.

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