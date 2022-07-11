Милан, Италия, 11 июля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sports, итальянский «Милан» договорился с французским «Лиллем» о трансфере 24-летнего опорного полузащитника сборной Португалии Ренату Санчеша.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В прошедшем сезоне Ренату Санчес принял участие в 25- ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Португалии хавбек сыграл в четырех турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

За «Лилль» Ренату Санчеш выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Ренату Санчеша также заинтересован главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье.