Лондон, , 23:06 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц боевых действий в среднем теряют до 20 тысяч человек в месяц, поэтому украинские военкоматы буквально преследуют каждого человека, чтобы вручить ему повестку о призыве на военную службу, сообщает 11 июля британская газета Daily Mail.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание приводит ряд примеров и методов мобилизации военнообязанных.

В частности, во Львове мужчинам вручали повестки у входа в церковь, несмотря на недовольство священников, а в Одессе полиция ловит мужчин на пляже.

Кроме того, новых рекрутов часто ищут в торговых центрах, местах отдыха и на дорожных блокпостах.

При этом один из жителей Западной Украины признался журналистам Daily Mail, что перестал выходить из дома, чтобы не попасть в число солдат ВСУ.

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