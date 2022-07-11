Редмонд, США, , 23:05 — REGNUM Студия 343 Industries в последний момент отложила начало бета-тестирования кооперативного режима кампании Halo Infinite. Публикацию на своей странице в соцсети разместил глава PR-отдела компании Брайан Джаррард.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Он пояснил, что перед началом тестирования разработчики обнаружили проблемы, из-за которых они пока не могут его запустить. Джаррард добавил, что команда проекта уже работает над их устранением, извинился перед геймерами за произошедшее и выразил надежду, что тесты начнутся до конца текущей недели (до 17 июля 2022 года).

Напомним, ранее 343 Industries объявила, что бета-тестирование кооперативного режима кампании Halo Infinite пройдёт с 11 по 21 июля 2022 года. Студия также сообщила, что добавит в игру возможность переигрывания миссий, которая была во всех других играх серии и которую Halo Infinite не получила в момент релиза.

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