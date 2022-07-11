Лондон, 11 июля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. 30-летний экс-футболист «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир возглавил юношескую команду лондонского клуба. Об этом 11 июля сообщило издание Sky Sports.

ФК «Арсенал»

Джек Уилшир, будучи воспитанником «канониров», провел в лондонском клубе около семнадцати лет. В общей сложности английский хавбек провел 197 матчей за «Арсенал». 9 июля 2018 года футболист покинул «Арсенал» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Джек Уилшир, выступая за датский «Орхус», принял участие в четырнадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые карточки. Ранее англичанин также выступал за «Болтон», «Борнмут» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед».