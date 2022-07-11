Лондон, 11 июля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет. Соответствующая информация была опубликована на сайте музыканта 11 июля.

Rameshng Джеймс Бонд

«С грустью сообщаем новость о том, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении. Какая именно болезнь была у Нормана — неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Монти Норман — британский кинокомпозитор и певец. Известность ему принесла композиция «Тема Джеймса Бонда», сочинённая им для франшизы об агенте 007.